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CNN сообщает, что 25 сенаторов-республиканцев и 24 сенатора-демократа внесли в Конгресс США законопроект о новых санкциях США против России.

Отмечается, что документ ещё официально не рассматривается. Его внесение анонсировали республиканец Линдси Грэм (считается одним из главных лоббистов американского ВПК в Сенате) и демократ Ричард Блюменталь.

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Оба политика – из традиционного антироссийского (оно же проукраинское) лобби. А Грэм вообще внесен в РФ в список террористов и экстремистов за свои действия и высказывания во время многочисленных визитов в Киев.

Как пишет Bloomberg, санкции будут включать 500% пошлину на импорт из стран, которые покупают российскую нефть, нефтепродукты, природный газ или уран, согласно проекту законопроекта, с которым ознакомилось Bloomberg News. Другие ограничения запретят гражданам США покупать российские долговые обязательства,

Пакет также будет включать ряд других ограничений, в том числе запрет американским финансовым институтам инвестировать в организации, связанные с российским правительством, и санкции против любой страны, которая покупает уран, добытый в России, говорится в законопроекте.

«Эти санкции будут введены, если Россия откажется вести добросовестные переговоры о прочном мире с Украиной или предпримет иные действия, включая военное вторжение, которые подорвут суверенитет Украины после заключения мира», – заявили инициаторы хаконопроекта.

По их словам, они также «разделяют разочарование президента Трампа в отношении России в вопросе прекращения огня».

«Мы надеемся на мир, но он должен быть справедливым по отношению к Украине… Причина отсутствия прекращения огня заключается в том, что Путин тянет время и надеется, что сможет добиться успехов на поле боя, отвлекая внимание президента Трампа и американского народа», — сказал демократ из Коннектикута и один из авторов законопроекта Ричард Блюменталь.

Отмечается, что это предложение выходит за рамки масштабных санкций, введенных против России за последние несколько лет.

«Оно, вероятно, спровоцирует серьезную конфронтацию с основными потребителями российской энергии, такими как Индия и Китай, и поставит Европу, которая по-прежнему зависит от российского природного газа, в сложное положение. В то время как на огромные секторы российской экономики были наложены санкции, экспорт СПГ на континент продолжается. Мера позволяет президенту предоставлять временные исключения, если это «отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов», говорится в публикации агентства.

Грэм и Блюменталь можно считать сработавшимися напарниками. Ониуже выдвигали совместные законопроекты, направленные против России. С 2022 года они предлагали признать Россию государством-спонсором терроризма. Уже при Трампе они призывали конфисковать российские активы и передать их Украине. Все эти инициативы поддержки Белого жома и Конгресса, тем не менее, не получили.

Нынешний же всплеск активности, вероятно, связан с отмечаемым многими комментаторами растущим недовольством Трампа отсутствием позитивных, с его точки зрения, сигналов из Москвы и Киева относительно его предложения о перемирии.

Также очевидно, что если демократов хоебом не корми – дай насолить Кремлю, то участие в таких инициативах видных республиканцев без негласной отмашки из Белого дома в нынешней конфигурации взаимоотношений Трампа с конгрессменами от этой партии было бы невозможно.

Если в отношении Киева «стратегия кнута» заключается в принуждении к невыгодной сделке по недрам, то «кнут» в отношении РФ традиционный – санкции. Прежде всего, в отношении нефтяного сектора.

Впрочем, пока что Москве посылают лишь толстые намеки. Вчера поддерживающий республиканцев телеканал Fox News сообщил, что у Трампа рассматривают применение более жёстких санкций против России, включая российский «теневой флот» – из-за того, что Путин, по мнению президента США, «тянет время» с соглашением по Украине.

Трамп считает, что Путин тянет время, администрация рассматривает возможность применения жестких санкций. По данным FOX, большая часть теневого флота уже находится под санкциями, а 70% продаж российской нефти осуществляется именно через эти теневые суда.