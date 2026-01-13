Неблагодарные немцы: Сначала обещание не расширять НАТО было «не обязательным», а потом подкупили Горбачева и Ельцина

Обещание русским, согласившимся на воссоединение Германии, не расширять НАТО на восток было лишь декларативным, но не обязательным для выполнения Западом.

В этом уверяет немецкий журналист Габор Паал, опубликовавший статью на портале немецкой телерадиокомпании Südwestrundfunk (SWR) , передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В своей публикации Паал ссылается на заявление тогдашнего министра иностранных дел ФРГ Ганса-Дитриха Геншера, который в феврале 1990 года после встречи со своим американским коллегой Джеймсом Бейкером в Вашингтоне сказал:

«Мы согласились, что не было намерения расширять зону обороны НАТО на восток. Кстати, это относится не только к Восточной Германии, которую мы не хотим включать, но и к самой Германии в целом».

По мнению автора, Геншер тогда лишь «высказал свою личную позицию».

Что касается известной фразы госсекретаря США тех времен Джеймса Бейкера о том, что НАТО «не расширит свою юрисдикцию ни на дюйм», то это, как уверяет журналист, было сказано потому, что в ГДР все еще находились советские войска:

«Центральным вопросом было, останется ли Германия в НАТО, и что это будет означать для территории все еще существующей Восточной Германии. Потому что это была действительно острая дилемма, которую необходимо было решить: в ГДР все еще находились советские войска в рамках Варшавского договора – как это будет происходить, если территория ГДР внезапно станет частью НАТО?».

Паал дальше уверяет, что все эти заявления были не обязывающими, а лишь сигналом, что готов обсуждать Запад.

«Вот почему даже эта довольно необязательная формулировка: что «не было намерения расширять НАТО» была в то время верным заявлением, потому что в то время о расширении на Восток даже не могло быть и речи. Кроме того, Геншер, как министр иностранных дел Германии, был совсем не в том положении, чтобы выступать от имени НАТО. В любом случае, эти замечания были лишь кратковременным поводом для разговора перед началом переговоров, но в конечном итоге они не переросли в настоящие переговоры или даже в договор», – уверяет немецкий журналист.

Он также напоминает, что уже вскоре советская верхушка согласилась на войска НАТО в бывшей ГДР – «особенно после того, как Запад пообещал ему финансовую инъекцию в размере пяти миллиардов марок».

А после распада Союза уже Россия «кое-что получила взамен», и Борис Ельцин провозгласил такую формулу: «В новых странах-членах не будет ядерного оружия». Следовательно, считает немец, теперь не может быть и никаких претензий.