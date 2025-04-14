Не ждите скорого мира: Россия собралась нас изматывать еще долго – командир ВСУ

Украинцам не стоит рассчитывать, что Россия в ближайшее время завершит СВО – ее стратегия состоит в том, чтобы продолжать изматывать ВСУ, утомляя при этом и США, и Европу.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это надо признать на всех площадках, это очень важная история, чтобы люди не ожидали через месяц какого-то мира, каких-то переговоров. Это очень обнадеживающая была история, и она заспамила немного инфополе. Что вот-вот договариваются уже официально, уже Трамп – и вот делегация в Саудовской Аравии, там какие-то там победы на этих переговорных площадках. На самом деле нет. На самом деле я убежден, что стратегия Путина заключается в том, чтобы замуравить международные переговоры, вот, тянуть время, и в это время продолжать наступать, продолжать монотонно, месяц за месяцем. Я не знаю, какие у них резервы есть для того, чтобы еще это продолжать», – рассуждал он.