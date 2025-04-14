Не ждите скорого мира: Россия собралась нас изматывать еще долго – командир ВСУ
Украинцам не стоит рассчитывать, что Россия в ближайшее время завершит СВО – ее стратегия состоит в том, чтобы продолжать изматывать ВСУ, утомляя при этом и США, и Европу.
Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил мобилизовавшийся в украинскую армию бывший депутат Верховной рады Егор Фирсов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это надо признать на всех площадках, это очень важная история, чтобы люди не ожидали через месяц какого-то мира, каких-то переговоров. Это очень обнадеживающая была история, и она заспамила немного инфополе. Что вот-вот договариваются уже официально, уже Трамп – и вот делегация в Саудовской Аравии, там какие-то там победы на этих переговорных площадках. На самом деле нет.
На самом деле я убежден, что стратегия Путина заключается в том, чтобы замуравить международные переговоры, вот, тянуть время, и в это время продолжать наступать, продолжать монотонно, месяц за месяцем. Я не знаю, какие у них резервы есть для того, чтобы еще это продолжать», – рассуждал он.
«Но, тем не менее, поверь, я скажу то, что не понравится никому – и мне не нравится. Но, скорее всего, бежать этот марафон, я так мягко говорю, а жестко – воевать придется еще даже и в этом году.
Я думаю, что стратегия Путина заключается в том, чтобы мы устали, чтобы заставить устать персонально Трампа и Штаты… «Что же такое, я стараюсь и то делаю, и то делаю, и то делаю, ничего не получается – живите уже как хотите, эта Украина, договаривайтесь как хотите, оружие мы вам не дадим, денег мы вам не дадим».
Заставить устать Европу, или хотя бы часть Европы – и таким образом истощить еще нас, еще больше нас, в том числе и в людях», – заявил Фирсов.
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