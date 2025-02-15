Не жалуйтесь на переговоры по Украине, а несите ваши денежки, – генсек НАТО европейцам

Анатолий Лапин.  
15.02.2025 16:19
  (Мск) , Киев
Просмотров: 209
 
Дзен, ЕС, НАТО, Политика, США, Украина


Страны ЕС должны не жаловаться на позицию новой администрации США по Украине, а увеличить свои расходы на поддержку Киева и предложить новые идеи.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны ЕС должны не жаловаться на позицию новой администрации США по Украине, а увеличить...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Что касается Украины, есть четкое общее понимание, что мы должны обеспечить Украине наилучшие условия для мирных переговоров. Это означает продолжение тренировок в Украине, продолжение поставок оружия в Украину, но также и то, что результатом мирных переговоров должно стать то, что Украина — это страна, которой никогда больше не бросят вызов русские, Владимир Путин. Это должен быть прочный мир, американцы и европейцы абсолютно согласны в этом вопросе.

А моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссию, не жалуясь на то, что вы можете оказаться за столом переговоров, а выдвигая конкретные предложения и идеи. Увеличьте расходы, убедитесь, что обучение и поставки оружия продолжаются, но также предложите конкретные идеи о том, как, например, могла бы выглядеть гарантия безопасности», – заявил Рютте.

Метки: , ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Февраль 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Январь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    2425262728  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить