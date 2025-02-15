Не жалуйтесь на переговоры по Украине, а несите ваши денежки, – генсек НАТО европейцам
Страны ЕС должны не жаловаться на позицию новой администрации США по Украине, а увеличить свои расходы на поддержку Киева и предложить новые идеи.
Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается Украины, есть четкое общее понимание, что мы должны обеспечить Украине наилучшие условия для мирных переговоров. Это означает продолжение тренировок в Украине, продолжение поставок оружия в Украину, но также и то, что результатом мирных переговоров должно стать то, что Украина — это страна, которой никогда больше не бросят вызов русские, Владимир Путин. Это должен быть прочный мир, американцы и европейцы абсолютно согласны в этом вопросе.
А моим европейским друзьям я бы сказал, вступайте в дискуссию, не жалуясь на то, что вы можете оказаться за столом переговоров, а выдвигая конкретные предложения и идеи. Увеличьте расходы, убедитесь, что обучение и поставки оружия продолжаются, но также предложите конкретные идеи о том, как, например, могла бы выглядеть гарантия безопасности», – заявил Рютте.
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