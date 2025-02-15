Не жалуйтесь на переговоры по Украине, а несите ваши денежки, – генсек НАТО европейцам

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Страны ЕС должны не жаловаться на позицию новой администрации США по Украине, а увеличить свои расходы на поддержку Киева и предложить новые идеи.

Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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