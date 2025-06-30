«Не время быть добрыми» – Карин Кнайсль советует России не прощать сбежавший западный бизнес

Западный бизнес, сбежавший из России после начала СВО, должен заплатить ей компенсации, если хочет вернуться.

Об этом экс-министр иностранных дел Австрии Карин Кнайсль заявила в интервью профессору университета Юго-Восточной Норвегии Гленну Дисэну, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я всегда советую на круглых столах и конференциях, что сейчас не время быть слишком добрыми. В России вы можете услышать, как представители власти говорят, что они снова готовы принимать гостей из Евросоюза. Но после всего, что произошло, я бы посоветовала, во-первых, потребовать компенсацию.

Потому что в сфере торговли было много нарушений корпоративного и международного права, конфискаций имущества и заморозка и частичная конфискация активов Центрального банка России. Поэтому я бы поставила большой знак вопроса, готовы ли они снова вести бизнес и вернуться к нормальной жизни», – сказала Кнайсль.