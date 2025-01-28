«Не тянем на вторую армию мира»: Калашников жалуется на нехватку оружия
На третий год СВО до сих пор не все воюющие подразделения российской армии в полной мере обеспечены вооружением и боекомплектом.
Об этом на своём канале заявил публицист Максим Калашников, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«И в этот бы момент [перед переговорами] хорошо бы добиться некого перелома на фронте. Но я тут смотрю по курскому направлению… вот это страшно, когда ты видишь, как силы ВСУ накапливаются, а достать их нечем. Как будто нет ни авиации, ни дальнобойной артиллерии, ни дронов.
Что мне бросилось в глаза сейчас? Люди отбили наступление ВСУ с курского плацдарма. Да, это было идиотское наступление на уже имеющиеся линии обороны. Но при этом у них превосходство в дронах, а у нас отбивали это нападение 5-6 января благодаря стойкости и мужеству при универсальной нехватке боеприпасов. При том, что враг мог концентрироваться для атаки, не опасаясь ударов ни тяжелыми снарядами, ни артиллерией, ни авиацией, ни дронами. Я хочу сказать, что через три года войны у нас очень большие проблемы с военной машиной. Она вот никак не тянет на вторую военную силу мира», – сказал Калашников.
Публицист Лев Вершинин, экс-депутат горсовета Одессы подчеркнул, что Андрея Белоусова назначили министром, потому что он хорошо справляется с чисткой воров.
«Так ведь потому и назначен Белоусов. Но у Белоусова есть свои ограничители. Белоусов найдет любого ворюгу, раскопает любые денежные потоки. Если ему разрешат, он посадит, отдаст следователям всех виновных. Но это всё, что может сделать экономист Белоусов. А разворовано-то ой, сколько! Но даже если эти деньги вернутся, деньги сами по себе, всего лишь деньги. Они не превратятся мгновенно ни в снаряды, ни в дроны», – возмущается Вершинин.
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