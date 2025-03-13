Не только на Курщине – ВС РФ активизировались на ряде направлений фронта, – эксперт

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Российская армия не только выбивает ВСУ из Курской области – в последние дни активизация произошла и на других участках фронта, в частности с разных сторон в направлении Славянско-Краматорской агломерации.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил украинский военный эксперт, в прошлом член запрещенной в РФ неонацистской партии «Свобода» Дмитрий Снегирев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если вы посмотрите, кроме собственно присутствия в камуфляже Путина, вроде бы в Курской области, происходит резкая активизация боевых действий непосредственно уже на линии боевого столкновения в Украине. До 250 накануне было за вчерашний это примерно до 140 боестолкновений. Причем оккупанты пытаются улучшать свои тактические положения на ключевых направлениях, а именно попытки выхода на админграницы Донецкой области…

Активизация на условно Краматорско-Славянском направлении. Речь идет не только о боях, непосредственно на Краматорском направлении, это Часов Яр, кстати, там примерно до 60% территорий города уже контролируются оккупантами. Но это и попытка прорываться в Славянско-Краматорскую агломерацию со стороны Торецка. Плюс активизация на Лиманском направлении, куда переброшены оперативные резервы российской оккупационной армии. Опять же цель – выход на Славянско-Краматорскую агломерацию. Ну и, наконец, Купянское направление. Если посмотрим расширение зоны присутствия в так называемом плацдарме, а это уже фактически зона, контролируемая оккупантами, цель продвижения как раз к Славянско-Краматорской агломерации вдоль реки Оскол.