Не только Мариуполь. В Луганске идёт грандиозное строительство – подполковник ЛНР

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Мнение о том, что внимание и ресурсы прикованы, условно, к одному Мариуполю, а многие другие населённые пункты стоят в разрухе, некорректно по ряду объективных причин.

Об этом в своём видеоблоге заявил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Подполковник подчеркнул, что проблемы, связанные с восстановлением прифронтовых населённых пунктов есть, и они, прежде всего, связаны с террором ВСУ.

«Дорожное покрытие в районе Сватово, там есть участок, где мы за месяц потеряли 8 единиц автомобильной и спецтехники из-за украинских дронов. Гражданские автомобили постоянно подвергаются ударам со стороны ВФУ. В таких условиях говорить о полномасштабном восстановлении не приходится. Нужно обезопасить людей, которые будут это делать. Сейчас мы такую безопасность предоставить не можем, поэтому темпы восстановления очень и очень низкие, по сравнению с Мариуполем. Но в тыловых районах всё с точностью до наоборот. Сейчас в Луганске идут грандиозные строительства многоэтажных жилых комплексов, где всё включено от детских садов, школ, инфраструктуры, всё согласно стандартам РФ. Также могу констатировать, что практически все основные магистрали логистики в ЛНР восстановлены», – рассказал Марочко.

Он привёл пример, как недавно проезжал по дороге Луганск – Красный Луч и дальше в ДНР, и отметил высокий уровень дорожного полотна.