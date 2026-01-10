Не там митингуете! Требуйте ареста корешей Зеленского! – грантоедка отчитывает киевлян, перекрывших дорогу из-за отсутствия света

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В Киеве на Борщаговке местные жители в субботу перекрывали дорогу, требуя от властей включить свет – компания ДТЭК олигарха Рината Ахметова (в списке террористов в РФ) обещала восстановление электроэнергии, но ее не было почти 40 часов.

Примерно через полтора часа, как новость об инциденте облетела СМИ, подачу электричества на этой окраине Киева восстановили.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.