«Не так уж нам этот Покровск и нужен был»: диктатор Зеленский готовит речь для недобитых окруженцев
Скоро украинская пропаганда будет воспевать тех, кому удалось выбраться живыми из Покровска и Мирнограда, забыв о погибших и обещаниях стоять до конца.
Об этом в беседе с признанным в РФ иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущий заметил, что западная пресса еще вчера писала, что 80% находится под контролем ВС РФ, а соседний Мирноград, по словам ВСУшников на местах, фактически окружен, что сразу же опроверг украинский генштаб.
«Генштаб смотрит на карты и говорит: «Вот есть узкое горлышко 800 метров шириной. Поэтому окружения нет, это все неправда». Бойцы с мест говорят: «Мы не можем пройти, там сплошной стеной висят дроны», – описывает ситуацию Бондаренко.
Он говорит, что в логике генштаба сейчас «формальная сторона доминирует над реальностью».
При этом Шелест отметил, что в последнее время украинские дроноводы публикуют такое количество роликов, которых он раньше не видел, и полагает, что на Банковой от военных потребовали показывать все, что есть.
Эксперт считает, что это говорит о масштабе катастрофы.
«Следующие ролики будут показывать людей, которые вышли из Мирнограда и Покровска. Вот тех, кто там остался, не покажут. Тот же Зеленский скажет: для нас люди важнее. Не так уж нам этот Покровск и нужен был, тем более Мирноград, не такая уж большая потеря, но спасибо всем, кто стоял насмерть, скажет Зеленский, обещаем, что, например, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск мы не сдадим. Точно так же, как обещали ранее про Авдеевку, Бахмут и так далее», – ответил Бондаренко.
