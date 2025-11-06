«Не так уж нам этот Покровск и нужен был»: диктатор Зеленский готовит речь для недобитых окруженцев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Скоро украинская пропаганда будет воспевать тех, кому удалось выбраться живыми из Покровска и Мирнограда, забыв о погибших и обещаниях стоять до конца.

Об этом в беседе с признанным в РФ иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Ведущий заметил, что западная пресса еще вчера писала, что 80% находится под контролем ВС РФ, а соседний Мирноград, по словам ВСУшников на местах, фактически окружен, что сразу же опроверг украинский генштаб.

«Генштаб смотрит на карты и говорит: «Вот есть узкое горлышко 800 метров шириной. Поэтому окружения нет, это все неправда». Бойцы с мест говорят: «Мы не можем пройти, там сплошной стеной висят дроны», – описывает ситуацию Бондаренко.

Он говорит, что в логике генштаба сейчас «формальная сторона доминирует над реальностью».

При этом Шелест отметил, что в последнее время украинские дроноводы публикуют такое количество роликов, которых он раньше не видел, и полагает, что на Банковой от военных потребовали показывать все, что есть.

Эксперт считает, что это говорит о масштабе катастрофы.