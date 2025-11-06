«Не так уж нам этот Покровск и нужен был»: диктатор Зеленский готовит речь для недобитых окруженцев

Игорь Шкапа.  
06.11.2025 18:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 153
 
Вооруженные силы, геноцид, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Скоро украинская пропаганда будет воспевать тех, кому удалось выбраться живыми из Покровска и Мирнограда, забыв о погибших и обещаниях стоять до конца.

Об этом в беседе с признанным в РФ иноагентом украинским журналистом Александром Шелестом заявил покинувший страну киевский политолог Константин Бондаренко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Скоро украинская пропаганда будет воспевать тех, кому удалось выбраться живыми из Покровска и Мирнограда,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ведущий заметил, что западная пресса еще вчера писала, что 80% находится под контролем ВС РФ, а соседний Мирноград, по словам ВСУшников на местах, фактически окружен, что сразу же опроверг украинский генштаб.

«Генштаб смотрит на карты и говорит: «Вот есть узкое горлышко 800 метров шириной. Поэтому окружения нет, это все неправда». Бойцы с мест говорят: «Мы не можем пройти, там сплошной стеной висят дроны», – описывает ситуацию Бондаренко.

Он говорит, что в логике генштаба сейчас «формальная сторона доминирует над реальностью».

При этом Шелест отметил, что в последнее время украинские дроноводы публикуют такое количество роликов, которых он раньше не видел, и полагает, что на Банковой от военных потребовали показывать все, что есть.

Эксперт считает, что это говорит о масштабе катастрофы.

«Следующие ролики будут показывать людей, которые вышли из Мирнограда и Покровска. Вот тех, кто там остался, не покажут. Тот же Зеленский скажет: для нас люди важнее. Не так уж нам этот Покровск и нужен был, тем более Мирноград, не такая уж большая потеря, но спасибо всем, кто стоял насмерть, скажет Зеленский, обещаем, что, например, Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск мы не сдадим. Точно так же, как обещали ранее про Авдеевку, Бахмут и так далее», – ответил Бондаренко.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить