Не спрашивайте, сколько продержится Украина: конфликт будет решен на российских условиях – венгерский эксперт

У США и Европы крайне мало рычагов давления на Россию, она же при этом имеет ярко выраженную динамику на фронте, что позволяет диктовать свои условия мира.

Об этом в рамках конференции, организованной Венгерским институтом иностранных дел, заявил местный эксперт по безопасности Атилла Демко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению Демко, при этом вопрос, как долго Украина сможет удерживаться на Донбассе, – риторический.

«Существует ограниченное количество точек давления Америки и Европы на Россию. Существует довольно много точек давления на Украину, и я думаю, что Украина сейчас находится за столом переговоров, но у нее гораздо меньше возможностей оказать давление на Россию.

Так вопрос в том, когда Россия почувствует, что достигла достаточно, чтобы сесть за серьезный стол переговоров. На Аляске состоялась важная встреча, и я думаю, что обсуждалось гораздо больше, чем доступно широкой публике.

Конечно, проблема касается не только Украины, но и отношений между США и Россией. Есть много других вопросов, которые нужно решить. Новый договор СНВ, но также есть определенные регионы, есть вопросы, которые нужно решить между двумя странами, – отметил он.

«Поэтому, я думаю, что может случиться так, что, к сожалению, это произойдет в большей степени на условиях России, чем нам бы хотелось, потому что у России есть импульс.

И проблема войны обычно заключается не в том, чего мы хотим, а в том, что происходит на поле боя. А то, что происходит на поле боя, – это очень явный российский импульс. И я не думаю, что нам следует задавать вопрос о том, как долго Украина сможет поддерживать нынешний уровень обороны на Донбассе», – заключил Демко.

