Не совладав с Ираном, Израиль и США потерпели стратегическое поражение – эксперт

США и Израиль только подтолкнули Иран к ускорению ядерной программы, и теперь Тегерану в этом будут помогать.

На это в эфире радио «Спутник в Крыму» указал доктор политических наук, политолог Александр Ирхин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Израиль в военном плане снёс систему ПВО, но не добился остановки ядерной программы. Напротив, он её ускорил. Потому что иранцы, да и весь Не-Запад, понимают, что единственное сохранение Ирана – это фактор создания и быстрой реализации ядерной программы. И очевидно, что Ирану сейчас будут помогать. Но мы этого не увидим и не услышим – это будет вопрос секретных договорённостей», – считает он.

По словам эксперта, идет борьба за новый мир, который образуется в результате новой мировой войны. Все происходит по аналогии с 1937-39 годами, границы пришли в движение, только география другая, но мировые войны всегда начинаются с периферийных районов.