Не согласимся сейчас – Россия заберет все – Арестович

Для Москвы не имеет значения, сколько областей перейдет в ее состав, конфликт идет за то, чтобы заставить Украину перестать быть анти-Россией.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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