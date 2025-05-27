Не согласимся сейчас – Россия заберет все – Арестович
Для Москвы не имеет значения, сколько областей перейдет в ее состав, конфликт идет за то, чтобы заставить Украину перестать быть анти-Россией.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил внесенный в России в список экстремистов и террористов экс-советник Офиса президента Украины Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Российская официальная власть сосредотачивается на устранении причин войны, каковыми стала Украина, как антипроект против России. Смена проектности – вот их цель. Но неофициальные лица говорят, смена проектности плюс переход в некую новую, общую проектность… Это перспектива целей, которые будут заявлены официально, если ближайший год или полгода опять не протрезвит.
То есть было четыре области и Крым, будет шесть областей и Крым, потом будет поставлен вопрос уже не о восьми областях, скорее всего, вопрос о том, что мы создаем союзное государство, возможно, не со всей Украиной, но с той территорией, которая будет поглощена в результате военного наступления, причем четыре области, уже внесенные в Конституцию, считаются российскими, то есть они не будут иметь альтернативной государственности…
Завтра у вас не будет 6 областей, потом 8, потом 12, потом не будет 24, потому что проект не способен обеспечить сопротивление. За 5-10-15 лет, Россия все заберет – демократическая Россия, тоталитарная Россия не может терпеть огромное антиросийское образование на своих границах», – заявил Арестович.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: