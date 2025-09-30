Не под США едиными: экс-глава комитета НАТО советует полякам готовиться к многополярному пресмыкательству
Уже через 5-10 лет от евроатлантической мировой гегемонии не останется и следа.
Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Я почти уверен, что через 5-10 лет мы увидим не один – под эгидой ООН с единым международным порядком, основанным на правилах, а два параллельных мира. Один из них – это Европа, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Сингапур, некоторые другие страны, которые живут по правилам, которые мы сейчас считаем глобальными.
А другая часть мира – это БРИКС или другие аббревиатуры стран, среди которых Китай, Россия, Северная Корея, Иран. И правительству, а также бизнесу – теперь приходится думать о том, а что же будет, если у меня есть компания или производственное предприятие в этих странах», – тревожился Бауэр.
«Что это значит с юридической точки зрения? Могу ли я отстаивать свои права? Они попытаются уйти от доллара, фунта, евро. Они будут говорить о рублях, китайской валюте и т.д. Я уверен, что этот мир наступит, и мы должны быть к этому готовы», – предупреждал адмирал.
