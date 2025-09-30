Не под США едиными: экс-глава комитета НАТО советует полякам готовиться к многополярному пресмыкательству

Уже через 5-10 лет от евроатлантической мировой гегемонии не останется и следа.

Об этом на Варшавском форуме по безопасности заявил бывший глава военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я почти уверен, что через 5-10 лет мы увидим не один – под эгидой ООН с единым международным порядком, основанным на правилах, а два параллельных мира. Один из них – это Европа, Северная Америка, Австралия, Новая Зеландия, Япония, Южная Корея, Сингапур, некоторые другие страны, которые живут по правилам, которые мы сейчас считаем глобальными. А другая часть мира – это БРИКС или другие аббревиатуры стран, среди которых Китай, Россия, Северная Корея, Иран. И правительству, а также бизнесу – теперь приходится думать о том, а что же будет, если у меня есть компания или производственное предприятие в этих странах», – тревожился Бауэр.