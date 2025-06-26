«Не перебивай старика»: заготовки диктатора Зеленского не сработали с Трампом

Анатолий Лапин.  
26.06.2025 10:29
  (Мск) , Киев
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Дзен, Политика, США, Украина


В ходе вчерашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского последний выслушал монолог американского президента и понял, что усиления давления на Россию со стороны США ждать не стоит.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

В ходе вчерашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского последний выслушал монолог американского президента...

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«Для Зеленского это абсолютно проходная тема, которая абсолютно не сыграет никакой роли для него. Скорее всего, они встретились, судя даже по хронометражу встречи, и Зеленский выслушал монолог. Он попытался вставить несколько фраз и сказал о том, что вот есть интересы Украины, но он снова нарвался на монолог Трампа. Очевидно, что служба протокола и советники Зеленского сказали: «Главное не перебивай старика, пусть выговорится».

И Зеленский понял, что на самом деле сейчас симпатии Трампа вот далеко не на стороне тех, кто хотят продолжать войну. Зеленский понял, что домашние заготовки, которые он привез, они не подействовали. Зеленский понял, что Трамп хочет сейчас быть таким универсальным миротворцем, особенно на волне иранского шоу, он хочет умиротворить все возможные конфликты. И поэтому он понял, что, скорее всего, Соединенные Штаты не будут поддерживать его воинственное настроение», – заявил Бондаренко.

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