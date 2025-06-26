«Не перебивай старика»: заготовки диктатора Зеленского не сработали с Трампом

В ходе вчерашней встречи Дональда Трампа и Владимира Зеленского последний выслушал монолог американского президента и понял, что усиления давления на Россию со стороны США ждать не стоит.

Об этом украинский политолог Константин Бондаренко заявил в интервью журналисту-иноагенту Александру Шелесту, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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