После терактов против нефтепровода «Дружба» задача Венгрии и России – показать истинную личину террористического режима Украины.

Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Вся подлость Украины – она должна быть подсвечена, должна быть понятна Европе, это один из сильнейших козырей в нашей работе по урегулированию украинского конфликта. Убедить, что это Украина занимает позицию агрессора, Украина занимает профашистскую, пронацистскую и антинародную позицию.

Причём не только по отношению к своему народу, но она не останавливается и перед тем, чтобы нанести больший ущерб для соседней когда-то братской страны», – подчеркнул эксперт.