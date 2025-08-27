«Не остановится ни перед каким мерзким действием»: Венгрию ждут новые украинские теракты
После терактов против нефтепровода «Дружба» задача Венгрии и России – показать истинную личину террористического режима Украины.
Об этом на канале «Первый севастопольский» заявил финансовый аналитик Михаил Беляев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Вся подлость Украины – она должна быть подсвечена, должна быть понятна Европе, это один из сильнейших козырей в нашей работе по урегулированию украинского конфликта. Убедить, что это Украина занимает позицию агрессора, Украина занимает профашистскую, пронацистскую и антинародную позицию.
Причём не только по отношению к своему народу, но она не останавливается и перед тем, чтобы нанести больший ущерб для соседней когда-то братской страны», – подчеркнул эксперт.
По его мнению, Будапешт из соображений гуманности не останавливает поставки электроэнергии Украине.
«Венгрия не хочет доставлять неудобства и ставить в критическое положение украинский народ и украинских детей, а Украина тут не остановится», – сказал Беляев.
Он уверен, что Киев готов пойти на новые диверсии против Будапешта.
«Украина тоже держит под прицелом и железнодорожные поставки. И она не остановится ни перед каким своим мерзким действием по отношению к Венгрии», – уверен выступающий.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: