«Не нужно повторять ошибку Хрущёва». В Донецке готов план денацификации Украины за 5 лет
При установлении контроля над украинским информационным полем, провести денацификацию населения можно будет за несколько лет.
Об этом в интервью радио «Столица Донбасс» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Информационное поле влияет на человека, Украина сама это показала. Переключим волну, через пять лет будем иметь другой результат. Если мы будем еще и иметь нормальную социалку, нормальные гарантии, если люди будут понимать, что их не гонит никто на следующую войну и не пытается из них сделать там не пойми что, а у них есть перспективы, – ну все, тогда нормально все будет. Я в этом не вижу слишком большой проблемы», – сказал Ольхин.
Нацисты должны быть подвергнуты изоляции без права на амнистию – осознающие такую перспективу бандеровцы сами предпочтут бежать за границу.
«Не нужно повторять ошибку, которая была допущена после войны, когда Хрущев бывших бандеровцев сразу после смерти Сталина выпустил из лагерей. Это большая ошибка. Если бы этого не было сделано, то и на Западной Украине были бы совсем другие настроения.
Многие из них [украинских националистов] весьма прагматичны… Это будет следующая волна нацистских преступников, которые опять осядут на Западе. Они там будут формировать опять следующие какие-нибудь организации типа «Сокол», «Сич», «Пласт», что-нибудь подобное. Или туда же и вольются. Потому что бывшие бандеровцы сделали ровно так же. У кого получилось, те убежали на Запад.
А здесь останутся люди, которым прятать особо нечего, скрывать особо нечего, и которые ничего особо не совершали. И с этими людьми можно будет вполне спокойно и работать, и жить, и стать одним народом обратно», – добавил Ольхин.
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