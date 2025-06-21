При установлении контроля над украинским информационным полем, провести денацификацию населения можно будет за несколько лет.

Об этом в интервью радио «Столица Донбасс» заявил экс-замминистра информации ДНР Артём Ольхин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Информационное поле влияет на человека, Украина сама это показала. Переключим волну, через пять лет будем иметь другой результат. Если мы будем еще и иметь нормальную социалку, нормальные гарантии, если люди будут понимать, что их не гонит никто на следующую войну и не пытается из них сделать там не пойми что, а у них есть перспективы, – ну все, тогда нормально все будет. Я в этом не вижу слишком большой проблемы», – сказал Ольхин.

Нацисты должны быть подвергнуты изоляции без права на амнистию – осознающие такую перспективу бандеровцы сами предпочтут бежать за границу.