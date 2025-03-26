Не надо дрочить судьбу и злить Трампа – командир разведподразделения ВСУ
Украине нельзя идти против президента США Дональда Трампа, потому что от его поддержки зависит и поддержка всего остального Запада.
Об этом в эфире видеоблога журналистки Анны Максимчук заявил командир разведподразделения ВСУ Денис Ярославский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Они не просто так это делают, они хотят настроить Трампа, зная, что он принимает близко к сердцу обиды, против Украины, это их сейчас шанс, и они этим пользуются. А у нас, как ни крути, а Соединенные Штаты остаются нашим партнером, и Трамп будет еще 4 года. Извиняюсь, за 4 года, если Трамп пойдет против нас, или оставит нас и скажет всем остальным оставить, вся Европа покорно опустит головки, и нас начнут так рвать, как еще не рвали.
Ну зачем мы дрочим судьбу? Ну, извиняюсь, не надо этого делать. Надо быть более сдержанными и понимать, что такое глобальная игра, которую сейчас мы должны выиграть. Если мы не выиграем, у нас не будет самосохранения, а мы должны сохранить то, что осталось», – заявил Ярославский.
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