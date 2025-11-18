Не ищите в США политиков, желающих дружбы с Россией. Их нет – американист

Максим Столяров.  
18.11.2025 18:48
  (Мск) , Москва
Просмотров: 399
 
Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Обещания Трампа наладить хорошие отношения с Россией – ложь, направленная на внутреннего потребителя.

Об этом на канале «Красная линия» заявил американист Владимир Васильев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы много очень говорили о том, что Трамп – очень своеобразный политик, что у него много загибов, что он эпатажный. То он хочет присоединить Гренландию, то он хочет сделать Канаду пятьдесят первым штатом, то он хочет вернуть Панамский канал.

И его «я хочу наладить хорошие отношения с Россией»… Мы почему-то не понимаем, что это из одной серии. Его попытка наладить с нами отношения ничем не отличается от Гренландии, 51-го штата и так далее. Это вот тот же самый прибамбас, на который смотрит основной правящий класс Америки», – сказал Васильев.

«Более того, если что-то произойдет с Трампом в той или иной форме, пока я вообще не вижу политиков в США, которые бы взяли вот этот курс. Вэнс я не считаю.

Кроме, может быть, Марджори Тейлор Грин, она еще на эту роль может претендовать, но кто же ей даст», – подытожил американист.

