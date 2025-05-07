«Не имеет права тут выступать!» – постпред РФ в ООН отказался слушать западного надсмотрщика за Боснией

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На традиционной полугодовой сессии Совета Безопасности ООН постоянный представитель России Василий Небензя не стал слушать доклад фальшивого Высокого представителя по Боснии и Герцеговине немецкого дипломата Кристиана Шмидта.

Дипломат назвал немца причиной нестабильности в БиГ, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В начале заседания, посвященного ситуации в Боснии и Герцеговине, Небензя выразил принципиальное несогласие с присутствием Шмидта на этой встрече «в качестве так называемого Верховного представителя».

«Совет Безопасности не утвердил его на эту должность. Напоминаем, что вопрос Боснии и Герцеговины находится в повестке дня Совета Безопасности в соответствии со статьей 7 Устава ООН. Существует 25-летняя практика утверждения нами Верховного представителя. Это означает, что без необходимого мандата Совета Безопасности эта должность остается вакантной», — заявил российский постпред.

Небензя подчеркнул, что «Шмидт не имеет права выступать от имени международного сообщества или представлять какие-либо документы в Совет Безопасности».

«У Совета Безопасности есть практика, согласно которой он может выслушать его как личность. Именно так мы будем трактовать присутствие Шмидта сегодня. Однако, поскольку он определенно дискредитировал себя попытками навязать свое влияние в Боснии и Герцеговине и делает все возможное для дестабилизации ситуации в стране, которая и так весьма напряжена, о чем я расскажу позже, я не намерен выслушивать его предвзятые мнения», — подчеркнул Небензя.

После этого российский дипломат демонстративно покинул свое место за столом Совета Безопасности ООН. И вернулся только тогда, когда Шмидт закончил свой доклад. Василий Небензя в своем выступлении подчеркнул, что Запад пытается создать в БиГ унитарное государство бошняков-мусульман. Он указал на многочисленные попытки пересмотреть Дейтонское мирное соглашение.

«Ордер на арест Додика лишь усиливает напряженность в стране и регионе, а не способствует ее снижению. Нам необходимо укрепить Дейтонское мирное соглашение и освободить государство от Управления Верховного представителя, которое превратилось в своего рода инструмент репрессий», — добавил Небензя.

Постпред Китая Гэн Шуан также указал на отсутствие легитимности у Кристиана Шмидта, назвав его причиной политического кризиса в Боснии и Герцеговине. В свою очередь представители США и Франции выступили с критикой Республики Сербской, заявив, что ее должностные лица проводят сепаратистскую политику.