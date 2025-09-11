«Не дали разместить базу США!» – Американский сенатор обвинил Грузию в предательстве

Елена Острякова.  
11.09.2025 13:34
  (Мск) , Москва
Просмотров: 411
 
Грузия, Дзен, Китай, НАТО, Россия, США


«Коррумпированный режим Тбилиси, не имеющий легитимности» предал США, которые хотели разместить в Грузии свою военную базу.

Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Коррумпированный режим Тбилиси, не имеющий легитимности» предал США, которые хотели разместить в Грузии свою...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Это предательство традиционных союзников страны, включая США, чье военное присутствие так ценят по всему миру. Грузинские войска были безоговорочно настроены защищать себя и американские войска, интересы свободы и демократии. Это подрывает добросовестную поддержку со стороны США, которые десятилетиями вкладывали значительные средства, чтобы помочь республике Грузия построить свободное, процветающее, демократическое государство для своих граждан», – возмутился Уилсон.

По его мнению, Грузия «быстро становится похожей на Белоруссию и Россию», которым она помогает обходить западные санкции.

«Но это еще не все. «Грузинская мечта» (правящая партия – ред.) решила сблизиться с Коммунистический партией Китая,  открыв двери для китайского влияния в грузинской экономике и инфраструктуре. И, что самое печальное, – отдала свой черноморский порт КПК, перекрыв американским компаниям доступ к стратегическим торговым путям и связав будущее Грузии с режимом, который открыто готовится к конфронтации с американским народом», – сказал Уилсон.

Метки:

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить