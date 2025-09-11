«Не дали разместить базу США!» – Американский сенатор обвинил Грузию в предательстве
«Коррумпированный режим Тбилиси, не имеющий легитимности» предал США, которые хотели разместить в Грузии свою военную базу.
Об этом сенатор-республиканец Джо Уилсон заявил в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Это предательство традиционных союзников страны, включая США, чье военное присутствие так ценят по всему миру. Грузинские войска были безоговорочно настроены защищать себя и американские войска, интересы свободы и демократии. Это подрывает добросовестную поддержку со стороны США, которые десятилетиями вкладывали значительные средства, чтобы помочь республике Грузия построить свободное, процветающее, демократическое государство для своих граждан», – возмутился Уилсон.
По его мнению, Грузия «быстро становится похожей на Белоруссию и Россию», которым она помогает обходить западные санкции.
«Но это еще не все. «Грузинская мечта» (правящая партия – ред.) решила сблизиться с Коммунистический партией Китая, открыв двери для китайского влияния в грузинской экономике и инфраструктуре. И, что самое печальное, – отдала свой черноморский порт КПК, перекрыв американским компаниям доступ к стратегическим торговым путям и связав будущее Грузии с режимом, который открыто готовится к конфронтации с американским народом», – сказал Уилсон.
