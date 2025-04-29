Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог
Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.
Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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Шелест спросил мнение эксперта, «отдадут» ли русским Крым.
«Ну, а куда денутся? По-моему, де-юре – да, мы считаем Крым своей территорией, но де-факто контролирует Россия.
И если, не дай Бог, кто-то из изощрённых умов – а давайте проведём под международным контролем референдум в Крыму, надо же мнение народа учитывать, и на так называемых новых территориях… Ой, боюсь, что будем страшно огорчены результатом.
Тем более, что и пропагандистская машина у них работает куда более системно и профессионально», – ответил Золотарёв.
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