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Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Шелест спросил мнение эксперта, «отдадут» ли русским Крым.