Не дай Бог повторный референдум на новых территориях РФ – украинский политтехнолог

Вадим Москаленко.  
29.04.2025 21:58
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Донбасс, Крым, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё равно Киеву результат очень не понравится, хуже того, это уже станет признанным международно фактом.

Об этом на канале журналиста-иноагента Александра Шелеста заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если провести повторный референдум «под международным контролем» в Крыму и новых регионах РФ, всё...

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Шелест спросил мнение эксперта, «отдадут» ли русским Крым.

«Ну, а куда денутся? По-моему, де-юре – да, мы считаем Крым своей территорией, но де-факто контролирует Россия.

И если, не дай Бог, кто-то из изощрённых умов – а давайте проведём под международным контролем референдум в Крыму, надо же мнение народа учитывать, и на так называемых новых территориях… Ой, боюсь, что будем страшно огорчены результатом.

Тем более, что и пропагандистская машина у них работает куда более системно и профессионально», – ответил Золотарёв.

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