«Называйте меня русским агентом: нас спасет только мир!» – депутат Рады

Украина обречена, если не согласится на мир, пусть даже невыгодный для нее.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатор», об этом в беседе с журналистом Виталием Диким заявила депутат Верховной рады Анна Скороход, избранная в парламент от правящей партии, но исключенная из фракции.

«К сожалению, учитывая весь тот хаос, в котором сейчас находится страна, констатирую точку невозврата. И я считаю, что единственное, что может спасти и сохранить эту эту страну – это мир. Пускай лучше плохой мир, чем хорошая война. Это моя позиция, и я это буду дальше поддерживать. Пускай меня называют российским агентом, пускай меня кем угодно называют», – сказала депутат.

По ее словам, приоритетом должно стать сохранение человеческих жизней.