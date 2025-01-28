Названа шокирующая цифра: 40% ВСУ – дезертиры или отказники
Почти половина из номинальной численности ВСУ находятся в бегах или отказываются от выполнения задач.
Об этом в эфире видеоблога «Альфа и Омега» заявил бывший советник офиса президента Украины, внесенный РФ в список экстремистов и террористов Алексей Арестович, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«После принятия закона, который смягчает ответственность за СОЧ, количество СОЧ увеличилось на 60%, а мы же предупреждали, и не только мы. Второй вопрос, как бы 120 где-то СОЧ, где-то 120−140 тысяч ограниченно годных находятся на поле боя, но они не принимают участие в боевых операциях, там где-то дрова рубят, там и прочее, в тылу сидят. И порядка 130−140 тысяч – это люди, которые отказники, они тоже находятся в Вооружённых силах, они не сбежали из расположения части, но они отказались принимать участие в боевых действиях.
Теперь считайте. Допустим, 120, 120, 120 (360 тысяч, то есть на треть больше, чем сражаются на фронте) – это люди, которые не воюют, но находятся в вооружённых силах. За них платят деньги государство, они занимают должности и каждый носит автомат. Вы не хотите такой армии задать несколько вопросов, как так получается, что из 800 тысяч почти 400 либо в бегах, либо в отказе… 40% армии в бегах либо в отказе. Вы рассказываете, что эта армия золотая, бриллиантовая, яхонтовая. Вам не приходит в голову, что там происходит нечто не вполне удовлетворительное с точки зрения вашей безопасности и ваших перспектив?», – заявил Арестович.
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