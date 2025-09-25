Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Экстремистской, запрещенной в России организации ФБК не удалось запустить очередную антироссийскую кампанию международного масштаба.

ФБК планировал заявить об отравлении своего лидера блогера-экстремиста Алексея Навального в феврале 2024 года в российской тюрьме (официальное следствие доказало, что смерть носила естественный характер).

Целью провокации было на этот раз не разжигание протестов в России, а обвинение РФ в производстве и применении химического оружия.

Для этого навальнисты якобы взяли биопробы с трупа лидера и передали их в некие западные лаборатории. Однако отмашки и финансирования скандала Западом так и не случилось. Хода «расследованию» никто не дал.

В итоге ФБК решил действовать самостоятельно и заявил, что две лаборатории (какие, держится в тайне) “подтвердили”: Навальный был отравлен. Но официально заявлять об этом ученые якобы отказываются.

Первой, неделю назад, в интернет выпустили веселую вдову Юлию Навальную с хорошо срежиссированной тщательно отрепетированной истерикой.

Как «жуткое доказательство» она демонстрировала фото замазанной рвотой тюремной камеры, в которой ее мужу стало плохо перед смертью, а также приводила показания охранников о том, что Алексей за несколько часов до кончины жаловался на состояние здоровья. Совсем уж нелепо смотрелись личные записки, которые должны были демонстрировать, что блогер не собирался умирать.

Понимая, что с фактурой туговато, вдова давила на эмоции, обвиняя Запад.

«Юридических оснований возбуждать и вести уголовное дело у западных стран нет. А еще есть политические соображения с большой буквы. Вы понимаете, когда серьезные люди в строгих костюмах закатывают глаза и говорят: ну вы же должны понимать», – пересказала Навальная, видимо, свой разговор с куратором, отклонившим проект.

Чтобы попытаться выбить финансирование на антироссийскую кампанию, она призвала сторонников больше писать в соцсетях.

«Я отказываюсь прислушиваться к политическим соображениям. Я не буду молчать. Я утверждаю, что Владимир Путин отравил моего мужа. Я обвиняю российские спецслужбы в разработке запрещенного химического и биологического оружия. Я требую от лабораторий, проводивших исследования, опубликовать результаты», – истерила вдова.

Для нагнетания жути СМИ-иноагенты разыскали химика-диссидента татарского сепаратиста Вила Мирзаянова, который еще в 1995 году сбежал в США. «Ученый» уверенно заявил, что Навального отравили «новичком» (других-то ядов западная публика еще не выучила).

Если Навальная утверждала, что таинственным лабораториям запрещают публиковать материалы правительства их стран, то иноагент Владимир Кара-Мурза обвинил в заговоре «против правды» спецслужбы США и России.

«Война войной, санкции санкциями, политика политикой, а вот у этих спецслужб сохраняются какие-то свои каналы коммуникаций, соглашения, не знаю, насколько тут уместна фраза «джентельменские договоренности», но тем не менее. Рука руку моет, и ставить друг друга в какие-то неловкие ситуации они не хотят. Если бы эти лаборатории опубликовали результаты, это было бы официальным подтверждением того, что РФ нарушает международную конвенцию о химическом оружии. Тогда бы пришлось действовать, а они не хотят», – сказал Кара-Мурза в эфире телеканала-иноагента «День».

В “доказательство” своей теории он преподнес как личный инсайд широко известную информацию о визите в Вашингтон в 2018 году главы ФСБ РФ Александра Бортникова. Кара-Мурза «скромно» связал это с «расследованием» ФБР своего собственного «отравления».

Там была ситуация, аналогичная «отравлению» Навального. Результаты тоже не хотели публиковать. Кара-Мурза добивался этого через американский суд, а может быть, просто выбил финансирование. В итоге тогда шумиху по поводу его персоны все-таки подняли.

А сейчас с Навальным дело не движется. Выступление вдовы за неделю не набрало даже миллиона (может, кончились деньги на накрутки «Ютубу»). Особого шума в соцсетях поднять не удалось. Бесплатно заявления сделали только малоизвестные депутаты Европарламента и ПАСЕ, и их особо не тиражировали.

Не без внутреннего злорадства ситуацию прокомментировал конкурент ФБК за внимание Запада олигарх-иноагент Михаил Ходорковский.

«Если бы какая-нибудь европейская лаборатория имела однозначный вывод об использовании того или иного яда, то я убежден, что этот вывод был бы гарантированно продекларирован. Я полагаю, что выводы не могут быть однозначными, во всяком случае, по большинству ядов. Я все-таки химик по предыдущей своей профессии. По большинству ядов, если у вас нет точного его образца, сказать со 100% уверенностью нельзя. Проверка по имеющимся образцам яда явно была произведена. Часть этих ядов является быстро растворяющимися, и ничего сказать, даже если они были применены, нельзя. А по остальным проверка определенных уверенных результатов не дала», – сказал Ходорковский в интервью «Бильд».

Стоит ли напоминать, что все это не мешало Западу обвинять Россию в «отравлении» семьи Скрипалей и первом «отравлении» Навального в 2020 году. Тогда никому не помешало, что второе «преступление» было совершено в России. И яд легко “определили”. Что, у западных лабораторий был образец «новичка», который они обнаружили в теле блогера?

Но шум в СМИ был поднят знатный. Может, дело объясняется просто. Тогда вполне себе функционировали структуры скандального USAID, ныне закрытого Трампом, и финансирование антироссийских кампаний поступало бесплатно.