Страны НАТО, особенно их прибалтийские союзники, очень напрасно принимают терпеливость России за слабость.

Об этом на канале «Первый Севастопольский» заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Несмотря на то, что все эти обвинения для элементарно думающего человека, знающего карту и какие-то основы ТТХ самолётов, которые там якобы что-то нарушали, понятно, что это бред. Тем более, после тех украинских дронов, залетевших в Польшу, которые выдавали за российские, тоже понятно, что эта картина вся написана под конкретные цели и задачи.

Но беда в том, что на основании таких придуманных историй они могут решиться на какие-то более неадекватные действия.

То ли на прочность проверяют российские нервы – совершенно глупая задача, потому что всегда это заканчивалось тем, что возникал вопрос «А нас за что?» Всегда что-то случается в первый раз. И не надо выдавать терпение России за слабость. Оно не бесконечное – и тоже может закончиться», – сказал Дудчак.