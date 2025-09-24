Натовские провокации закончатся возгласами «А нас-то за що?» – эксперт

Максим Столяров.  
24.09.2025 20:22
  (Мск) , Севастополь
Просмотров: 557
 
Вооруженные силы, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Эстония


Страны НАТО, особенно их прибалтийские союзники, очень напрасно принимают терпеливость России за слабость.

Об этом на канале «Первый Севастопольский» заявил ведущий научный сотрудник Института стран СНГ, экономист Александр Дудчак, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Страны НАТО, особенно их прибалтийские союзники, очень напрасно принимают терпеливость России за слабость. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Несмотря на то, что все эти обвинения для элементарно думающего человека, знающего карту и какие-то основы ТТХ самолётов, которые там якобы что-то нарушали, понятно, что это бред. Тем более, после тех украинских дронов, залетевших в Польшу, которые выдавали за российские, тоже понятно, что эта картина вся написана под конкретные цели и задачи.

Но беда в том, что на основании таких придуманных историй они могут решиться на какие-то более неадекватные действия.

То ли на прочность проверяют российские нервы – совершенно глупая задача, потому что всегда это заканчивалось тем, что возникал вопрос «А нас за что?» Всегда что-то случается в первый раз. И не надо выдавать терпение России за слабость. Оно не бесконечное – и тоже может закончиться», – сказал Дудчак.

Эксперт выразил крайне слабую надежду, что в головах у европейцев что-то поменяется.

«Хотят ли они, чтобы оно действительно закончилось и перешло в какую-то горячую фазу – наверное, пока не очень. Тем не менее, пощекотать нервы всем, и своей публике в первую очередь, убедить всех, что российская угроза существует, что нужно выделять деньги на это, что ваше обнищание – это не мы докатились, а это всё злобная Россия.

Наверное, в этом плане они успехов достичь могут. Но хотелось бы, чтобы в Европе научились складывать эти пазлы у себя в мозгах, и понимали, откуда ноги растут. Но, опять таки, пока они голосуют за таких же», – отметил экономист.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Сентябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Август    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить