НАТО запускает обмен секретными военными данными с ЕС и европейским ВПК

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Bloomberg пишет, что НАТО планирует передавать ЕС и представителям оборонной промышленности стран Запада свои строго засекреченные целевые показатели, определяющие, какое оружие и оборудование необходимо производить странам-членам альянса.

Как утверждают источники агентства, альянс преследует цель «убедить компании увеличить производственные мощности».

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Для передачи всех данных требуется консенсус членов НАТО, процесс может занять несколько месяцев, отмечает агентство.

Однако некоторые засекреченные стандарты уже передаются. В частности, касающиеся повышения оперативной совместимости армий — калибров вооружений, радиочастот и т.д.

Этот шаг — часть стратегии НАТО по увеличению производства, которую новый генеральный секретарь Марк Рютте называет «переходом к мышлению военного времени». По данным источников издания, обмен секретными данными — это его инициатива.

В рамках отдельной процедуры альянс также начнет обмениваться некоторыми секретными сведениями с Евросоюзом, куда входят 23 из 32 членов Североатлантического альянса. В частности, речь идет об оборонных стандартах, таких как универсальные калибры оружия и применяемая военная лексика. Задача такой меры – унифицировать вооруженные силы стран альянса по ряду параметров.

Как пишет агентство, обмен данными начался на фоне попыток НАТО усилить обороноспособность на фоне войны на Украине и возвращения в Белый дом Дональда Трампа, упрекающего альянс за недостаточные военные расходы и угрожавшего отказать в военной поддержке тем членам НАТО, которые мало тратят на оборону.