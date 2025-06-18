НАТО само виновато в разжигании конфликта. Россию спровоцировали – экс-советник Трампа

Анатолий Лапин.  
18.06.2025 11:57
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Россия не собирается и не собиралась нападать на НАТО, а в ухудшении отношений виноват сам Альянс, риторика которого при поддержке предыдущей администрации США была слишком провокационной.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил бывший директор разведуправления Пентагона, экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия не собирается и не собиралась нападать на НАТО, а в ухудшении отношений виноват...

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«Россия не желает нападать на другие страны в Европе, у России нет таких возможностей. Россия не желает вступать в войну с НАТО. Я вам скажу из того, что я вижу, НАТО очень провокационно себя ведёт в своих заявлениях. И, конечно же, Соединенные Штаты – это часть НАТО, но главные провокации осуществила прошлая администрация. Именно действия Байдена привели к этим провокациям именно за счет тех слов и языка, которыми они пользовались», – заявил Флинн.

Бывший главный разведчик США считает, что для устойчивого мира на Украине нужно провести выборы, потому что нынешние переговорщики провалились.

«Президент Трамп пытается, что называется, взять вожжи в руки, крепко их держать, опять не дать, так сказать, лошади самой по себе решать, куда двигаться. Именно так Трамп видит ситуацию, и таким образом он хочет добиться какого-то урегулирования, чтобы мы могли решать, как создать условия для мира. Это может означать новые выборы в каких-то странах или различных регионах Восточной Украины, как, например, в Донбассе. То есть здесь должны проявиться какие-то более светлые мысли. Все идеи, которые озвучивались раньше, не сработали… Мы должны привлечь к переговорам других людей, потому что мы не можем вести переговоры, которые по своей сути провокационные», – резюмировал Флинн.

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