Россия не собирается и не собиралась нападать на НАТО, а в ухудшении отношений виноват сам Альянс, риторика которого при поддержке предыдущей администрации США была слишком провокационной.

Об этом в эфире видеоблога покинувшей страну украинской журналистки Дианы Панченко заявил бывший директор разведуправления Пентагона, экс-советник президента Дональда Трампа по нацбезопасности Майкл Флинн, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Россия не желает нападать на другие страны в Европе, у России нет таких возможностей. Россия не желает вступать в войну с НАТО. Я вам скажу из того, что я вижу, НАТО очень провокационно себя ведёт в своих заявлениях. И, конечно же, Соединенные Штаты – это часть НАТО, но главные провокации осуществила прошлая администрация. Именно действия Байдена привели к этим провокациям именно за счет тех слов и языка, которыми они пользовались», – заявил Флинн.

Бывший главный разведчик США считает, что для устойчивого мира на Украине нужно провести выборы, потому что нынешние переговорщики провалились.