НАТО продолжит готовиться к конфликту с Россией, даже если на Украине наступит «заморозка», – Рютте
Даже если боевые действия на Украине будут заморожены, НАТО должно продолжить готовиться к конфликту с Россией.
Об этом на встрече с западными промышленниками заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Угрозы, с которыми мы сталкиваемся, – реальные и долгосрочные… Опасность, исходящая от России, не исчезнет, когда закончится эта война. В обозримом будущем Россия будет оставаться дестабилизирующей силой в Европе и во всем мире.
И Россия не одинока в своих попытках подорвать глобальные правила. Как вы знаете, она сотрудничает с Китаем, Северной Кореей, Ираном и другими странами. Они наращивают сотрудничество в сфере обороны и промышленности до беспрецедентного уровня, они готовятся к долгосрочной конфронтации. Мы не можем быть наивными, мы должны быть готовы», – заявил Рютте.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: