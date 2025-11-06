НАТО продолжит готовиться к конфликту с Россией, даже если на Украине наступит «заморозка», – Рютте

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если боевые действия на Украине будут заморожены, НАТО должно продолжить готовиться к конфликту с Россией.

Об этом на встрече с западными промышленниками заявил генсек НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

