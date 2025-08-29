НАТО ограничится воздушным патрулированием Украины – либеральный эксперт

Елена Острякова.  
29.08.2025 13:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 237
 
Дзен, НАТО, Сюжет дня, Украина


Ни одна из стран-членов НАТО не отважится послать свои войска на Украину, альянс ограничится патрулированием украинского воздушного пространства самолетами с баз в Польше и Румынии.

Об этом американист из либеральной Высшей школы экономики Егор Торопов заявил в интервью RTVI, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Я полагаю, что это самый реалистичный вариант, поскольку он и не обязывающий, и относительно безопасный внутриполитический для Трампа. Он скажет: вот наши суперсамолеты прикроют воздушное пространство, а жертв с нашей стороны никаких не будет, и американские войска формально не будут присутствовать на территории. Воздушные гарантии, я думаю, это наиболее реальный вариант для обеспечения гарантий безопасности», – сказал Торопов.

Он напомнил, что о воздушном перемирии говорил и президент Белоруссии Александр  Лукашенко.

