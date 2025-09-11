НАТО нескладно объясняется за пальбу дорогущими ракетами по дронам в Польше

Константин Серпилин.  
11.09.2025 15:59
  (Мск) , Вильнюс
Просмотров: 183
 
Дзен, НАТО, Польша, Происшествия, Россия


Если бы беспилотников было сотни, была бы применена статья 5, а так на данный момент вообще не до конца понятно, что произошло в воздушном пространстве Польши.

Так прокомментировал ситуацию главком ОВС НАТО в Европе Алексус Гринкевич на пресс-конференции в Вильнюсе, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это было сделано очень хорошо [отражение беспилотников]. Я уверен, что мы извлечём уроки, которые помогут нам стать лучше. Мы многому учимся на войне на Украине, как справляться с этими вызовами.

Мы работаем над усовершенствованием вооружений, чтобы снизить затраты на боевые действия. Но когда вы командуете операцией, и у вас есть возможность, а ваше воздушное пространство вторгаются или нападают, стоимость оружия в этот момент не имеет значения», – сказал Гринкевич.

Накануне газета Bild сообщила, что Польша сбивала залетевшие на территорию страны дроны стоимостью несколько тысяч евро ракетами, которые стоят по 400 тысяч евро каждая.

Командующего спросили, если сейчас было 20 беспилотников, то что будет, если их прилетит 500.

«Мы пока не знаем, было это намеренным действием, или случайным. И я бы не стал доверять цифрам, которые вы слышали о количестве беспилотников. Это количество датчиков, которые мы отслеживаем. Когда мы разберёмся с этим и перейдём к техническим деталям, мы сможем лучше понять, сколько их было, но я не могу с уверенностью сказать, что их было 20 или 10.

Отвечая на то, если бы мы столкнулись с роем из сотен беспилотников, это было бы не случайным вторжением, а атакой на территорию альянса. В случае вооружённого нападения и применения статьи 5 многое бы изменилось, и это была бы совсем другая игра», – ответил НАТОвский главком.

