НАТО не успевает за Россией в военном производстве, – генсек Альянса

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Все страны-члены НАТО производят вооружения в несколько раз медленнее, чем это делает одна Россия. Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Рютте подчеркнул, что увеличение военного производства при этом более выгодно для США, потому что Штаты получают от этого в четыре раза больше денег, чем страны Европы.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама