НАТО не успевает за Россией в военном производстве, – генсек Альянса
Все страны-члены НАТО производят вооружения в несколько раз медленнее, чем это делает одна Россия. Об этом в рамках второго дня Мюнхенской конференции по безопасности заявил генсекретарь НАТО Марк Рютте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Рютте подчеркнул, что увеличение военного производства при этом более выгодно для США, потому что Штаты получают от этого в четыре раза больше денег, чем страны Европы.
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«Мы производим недостаточно – как в США, так и на европейской стороне НАТО, с точки зрения нашей оборонно-промышленной базы. В настоящее время Россия производит боеприпасы за три месяца, но всё НАТО, экономика которого в 20 раз больше российской, производит боеприпасы за год. Значит, мы не успеваем за ними.
Россия находится на военном положении, у России военная экономика, у нас это не так. Мы должны это сделать, мы должны сократить бюрократическую волокиту.
Кстати, для наших американских друзей это тоже хороший бизнес, потому что европейские союзники тратят в 4 раза больше в США, чем США тратят в Европе. Так что увеличение производства в оборонной промышленности также принесет много долларов в американскую экономику», – агитировал Рютте за дальнейшее поддержание военной истерии.
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