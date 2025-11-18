НАТО не созрело сбивать российские дроны над Западной Украиной

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

НАТО еще не приняло решение, надо ли сбивать российские беспилотники на контролируемой киевским режимом территории.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью в интервью Литовскому радио и телевидению (LRT) заявил зам генсека НАТО Борис Руге.

У него поинтересовались, рассматривает ли НАТО возможность «защиты воздушного пространства Западной Украины».

«Беспилотники — это вызов, мы не можем этого отрицать. Нам необходимо скорректировать свою позицию, разработать новые инструменты. В некоторых случаях это не только военная проблема. Если посмотреть на то, что происходит в Центральной Европе, далеко за пределами восточного фланга, то полиции тоже нужны инструменты. Этим должны заниматься министры внутренних дел, а не только военные. Но очевидно, что нам нужно лучше понимать, что происходит вокруг нас. И затем нам нужны более совершенные инструменты, чтобы справляться с этим, сбивать беспилотники, если это действительно необходимо», – не смог дать конкретного ответа Руге.

Журналист настоял на более четкой формулировкой, поинтересовавшись возможностью сбивать дроны «над Украиной или Белоруссией».

«Наша задача — защищать территорию и воздушное пространство наших союзников. На данный момент нет намерений сбивать беспилотники или баллистические ракеты в воздушном пространстве Украины, которые приближаются к нашему. Отдельные государства предлагают сделать это, но мы пока не приняли решение», – признал замгенсека НАТО.

У него потребовали аргументировать эту позицию.