НАТО не созрело сбивать российские дроны над Западной Украиной
НАТО еще не приняло решение, надо ли сбивать российские беспилотники на контролируемой киевским режимом территории.
Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в интервью в интервью Литовскому радио и телевидению (LRT) заявил зам генсека НАТО Борис Руге.
У него поинтересовались, рассматривает ли НАТО возможность «защиты воздушного пространства Западной Украины».
«Беспилотники — это вызов, мы не можем этого отрицать. Нам необходимо скорректировать свою позицию, разработать новые инструменты. В некоторых случаях это не только военная проблема. Если посмотреть на то, что происходит в Центральной Европе, далеко за пределами восточного фланга, то полиции тоже нужны инструменты.
Этим должны заниматься министры внутренних дел, а не только военные. Но очевидно, что нам нужно лучше понимать, что происходит вокруг нас. И затем нам нужны более совершенные инструменты, чтобы справляться с этим, сбивать беспилотники, если это действительно необходимо», – не смог дать конкретного ответа Руге.
Журналист настоял на более четкой формулировкой, поинтересовавшись возможностью сбивать дроны «над Украиной или Белоруссией».
«Наша задача — защищать территорию и воздушное пространство наших союзников. На данный момент нет намерений сбивать беспилотники или баллистические ракеты в воздушном пространстве Украины, которые приближаются к нашему. Отдельные государства предлагают сделать это, но мы пока не приняли решение», – признал замгенсека НАТО.
У него потребовали аргументировать эту позицию.
«Позиция НАТО по этому вопросу заключается в том, что мы будем защищать наше воздушное пространство и территорию. Мы также оказываем Украине огромную поддержку. Немцы недавно передали Украине дополнительные системы Patriot. Таким образом, мы помогаем Украине обороняться. Это очень сложно, но мы постоянно и активно стараемся направлять в Украину оборудование для защиты от российских авиаударов. Однако нет решения, нет соглашения с НАТО о начале операций в воздушном пространстве Украины», – ответил Руге.
