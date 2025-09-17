НАТО не готово бороться с российскими беспилотниками, – генерал Ходжес
Инцидент с упавшими в Польше беспилотниками показал, что НАТО до сих пор не готово к отражению возможной атаки дронами.
Об этом в эфире телеканала TVP World заявил бывший командующий американскими войсками в Европе генерал Бен Ходжес, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Реакция в целом неудовлетворительная. Что русские поняли из этого, так это то, что мы НАТО все еще не готовы к тому, с чем украинцы сталкиваются каждую ночь.
Наш ответ заключался в том, что мы подняли в воздух F-35 и F-16, в то время как в Украине они используют все виды других систем вооружения, гораздо более компактных, для борьбы с беспилотниками.
Это говорит мне о том, что мы все еще не готовы к масштабам скорости и сложности того, с чем сталкиваются украинцы. Надо отдать должное Польше, что ваши пилоты действовали по правилам и могли сразу открыть огонь. Во многих европейских странах это до сих пор не разрешено…
Но эта война длится уже 11 лет, а мы до сих пор не готовы сбивать 19 беспилотников. За все эти годы мы сбили только 3 из 19, так что нет, мы не готовы», – заявил Ходжес.
