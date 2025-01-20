«НАТО нам не светит» – в Киеве паникуют, что Украина останется один на один с Россией

Вадим Москаленко.  
20.01.2025 18:43
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Главным вопросом на переговорах между США и Россией станет то, в чьей сфере влияния останется послевоенная Украина.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Главным вопросом на переговорах между США и Россией станет то, в чьей сфере влияния...

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«Уже понятно, что НАТО – минус. Да, возможно, скажут, что это откладывается, а не насовсем, но я думаю, что в обозримом будущем вопрос о членстве Украины в НАТО снимается. На краткую и среднесрочную перспективу.

Ну а там и с НАТО может что-то случиться, не выдержит испытания временем. Все-таки 75 лет – это преклонный возраст, военно-политические блоки так долго не живут, как показывает практика. Поэтому вопрос с НАТО снимается», – сказал Золотарев.

«Но вопрос, как это будет с остальными требованиями Кремля? Ведь у нас как-то смотрят в основном, где там пройдет линия, наша, как говорится, «38-я параллель».

А смотреть надо на другое – в чьей сфере влияния останется Украина? Об этом будет вестись разговор, мне кажется. Вот это ключевое. Не квадратные километры территории, не где пройдет граница, там, под Днепру или восточнее, а под чьим влиянием», – добавил эксперт.

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