«НАТО нам не светит» – в Киеве паникуют, что Украина останется один на один с Россией
Главным вопросом на переговорах между США и Россией станет то, в чьей сфере влияния останется послевоенная Украина.
Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Уже понятно, что НАТО – минус. Да, возможно, скажут, что это откладывается, а не насовсем, но я думаю, что в обозримом будущем вопрос о членстве Украины в НАТО снимается. На краткую и среднесрочную перспективу.
Ну а там и с НАТО может что-то случиться, не выдержит испытания временем. Все-таки 75 лет – это преклонный возраст, военно-политические блоки так долго не живут, как показывает практика. Поэтому вопрос с НАТО снимается», – сказал Золотарев.
«Но вопрос, как это будет с остальными требованиями Кремля? Ведь у нас как-то смотрят в основном, где там пройдет линия, наша, как говорится, «38-я параллель».
А смотреть надо на другое – в чьей сфере влияния останется Украина? Об этом будет вестись разговор, мне кажется. Вот это ключевое. Не квадратные километры территории, не где пройдет граница, там, под Днепру или восточнее, а под чьим влиянием», – добавил эксперт.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: