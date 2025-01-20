«НАТО нам не светит» – в Киеве паникуют, что Украина останется один на один с Россией

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Главным вопросом на переговорах между США и Россией станет то, в чьей сфере влияния останется послевоенная Украина.

Об этом в эфире видеоблога «Politeka» заявил киевский политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

«Уже понятно, что НАТО – минус. Да, возможно, скажут, что это откладывается, а не насовсем, но я думаю, что в обозримом будущем вопрос о членстве Украины в НАТО снимается. На краткую и среднесрочную перспективу. Ну а там и с НАТО может что-то случиться, не выдержит испытания временем. Все-таки 75 лет – это преклонный возраст, военно-политические блоки так долго не живут, как показывает практика. Поэтому вопрос с НАТО снимается», – сказал Золотарев.