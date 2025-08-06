НАТО начинает подготовку к ядерной войне с Россией

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НАТО фактически готовится к ядерному конфликту с Российской Федерацией.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко.

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Он обратил внимание, что в стратегиях и планировании НАТО всё больший акцент делается на усилении роли ядерного оружия.

«Всё это принимается во внимание в нашем оборонном планировании и военном строительстве», – сказал Грушко, в интервью «Известиям»

По его словам, передислокация ядерных сил НАТО свидетельство подготовки альянса к эскалации.

«Мы внимательно оцениваем ситуацию и исходим из того, что вся суть военной деятельности НАТО направлена на подготовку к возможному военному столкновению с Россией», – заявил замглавы МИД РФ.

Ранее западные медиа сообщили, что впервые за последние почти два десятка лет в Великобританию были отправлены американские ядерные бомбы.

«Развертывание на территории Великобритании, вероятно — на авиабазе Лейкенхит, тактического ядерного оружия (ТЯО) США свидетельствует об увеличении впервые со времен окончания холодной войны потенциала тактического ядерного оружия в Европе, который без учета «пополнения» составляет около 100–125 единиц», – говорит научный сотрудник Центра международной безопасности ИМЭМО РАН Василий Климов.

У России, кроме изменения доктрин и снятия мораториев на применение ракет малой и средней дальности, есть чем ответить на угрозы НАТО, считают эксперты.

«В частности, Россия может развернуть ракеты средней и меньшей дальности не только в европейской части, но и в Азиатском регионе, приступить к проработке вопроса восстановления объекта «Анадырь-1» на территории Чукотского автономного округа, откуда ракеты будут способны доставать до Аляски и континентальной части США. В свое время в подземных помещениях военной базы хранилось ядерное вооружение, однако, в соответствии с договором о РСМД, оно оттуда было вывезено», – считает аналитик Центра средиземноморских исследований НИУ ВШЭ Тигран Мелоян.

При этом проректор Дипломатической академии Олег Карпович полагает, что со стороны НАТО здесь больше пиара, но предупреждает, что с учетом напряженности в Европе «психологическая война может перерасти в реальное противостояние».