НАТО: Мы вступили в гонку вооружений

НАТО продолжит поддерживать Украину, несмотря на смену власти в США.

Об этом на брифинге заявил главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО по трансформации адмирал Пьер Вандье, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я чувствую, что мы участвуем в гонке. Мы начали гонку, это гонка вооружений. Это значит, что мы должны адаптироваться, меняться, изобретать, чтобы опередить врага, быть быстрее него. И как мы видим на Украине, мы сталкиваемся с новыми военными технологиями.

Пример Украины, которая смогла полностью заблокировать Черное море и ведет активную борьбу с российским флотом, показывает, что происходит в новой военной перспективе. Моя первая задача — поддержать Украину, как и другие страны, в сотрудничестве с НАТО», – заявил Вандье.