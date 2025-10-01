Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В сети турецких рыбаков попал украинский морской дрон. Об этом сообщает турецкий телеканал A Haber, передает корреспондент «ПолитНавигатора». Инцидент произошел в провинции Трабзон.

«Морское судно, обнаруженное рыбаками у берегов района Чаршибаши провинции Трабзон, было идентифицировано как украинский беспилотник-камикадзе, начиненный взрывчаткой. Вокруг судна были приняты усиленные меры безопасности, и оно было доставлено на берег. Сообщается, что оно будет тщательно обследовано группами экспертов из Стамбула», – сообщает телеканал.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Для осмотра дрона были направлены специально подготовленные бойцы турецкого спецподразделения SAT, после чего беспилотник был перемещен в охраняемую зону.

В свою очередь польcкое издание Wiadomosci пишет, что речь идет о морском беспилотнике «Магура», который Украина применяет для атак в Черном море.

«MAGURA V5 оснащён автопилотом, модулями связи, системами технического зрения (включая ночное видение) и способен нести значительную боевую нагрузку в несколько сотен килограммов. Судно может выполнять ударные, разведывательные и диверсионные задачи, действуя как самостоятельно, так и в составе групп, что повышает его эффективность против более крупных кораблей. В 2024 году были представлены и новые варианты системы, включая MAGURA V7 , способную использовать модифицированные ракеты класса «воздух-воздух» AIM-9 Sidewinder для поражения воздушных целей. Это делает украинские беспилотники одними из самых инновационных систем подобного рода в мире», – пишет польское издание.

Примечательно, что Запад и киевский режим обвиняют Россию, что ее дроны якобы регулярно залетают на территорию стран НАТО.