«Нашли кредит на пандемию, найдёте и на Украину» – американцы инструктируют ЕС

Максим Столяров.  
07.11.2025 09:18
  (Мск) , Москва
Просмотров: 721
 
Война, Дзен, ЕС, США, Украина


Евросоюзу стоит влезть в долги, но продолжить войну с Россией руками Украины и тратиться на закупку оружия в США.

Об этом заявил Макс Бергманн, директор программы по Европе, России и Евразии признанного в РФ нежелательной организацией «Центра стратегических и международных исследований» (CSIS), передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Евросоюзу стоит влезть в долги, но продолжить войну с Россией руками Украины и тратиться...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Хорошая новость в том, что ЕС утвердили механизм кредитования объемом €150 млрд. на перевооружение… Но это можно сделать в большем масштабе. Один из вариантов – взять взаймы, как это было сделано во время пандемии. Если вы смогли взять взаймы в ответ на пандемию, чтобы стимулировать экономический рост, то можете и в ответ на войну.

ЕС может взять кредит, получить огромный запас денег, который можно использовать для закупки оборудования, чтобы увеличить производство для нужд обороны – как для Украины, так и для создания основы для будущих более интегрированных европейских вооружённых сил», – советовал Бергманн.

«Нужно начать думать более целостно и ясно о том, как Европа может защитить себя без помощи Америки. Это можно сделать в НАТО, но проблема в том, что США играют ключевую роль в НАТО, и европейцам трудно думать о коллективной обороне без нас», – добавил американец.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить