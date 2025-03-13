«Наши способны на чудеса, если им не мешать» – Вершинин об операции «Труба» под Суджей

Максим Столяров.  
13.03.2025 15:35
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Дзен, Россия


Россия очень многим обязана таким людям, как бойцы, спланировавшие и осуществившие под Суджей диверсионно-десантную операцию «Труба».

Об этом в эфире канала «Рой ТВ» заявил живущий в ЕС экс-депутат горсовета Одессы Лев Вершинин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия очень многим обязана таким людям, как бойцы, спланировавшие и осуществившие под Суджей диверсионно-десантную...

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«Не могу не похвалить в самых восторженных тонах проведённую под Суджей операцию «Труба». Это блестяще проведенная операция, которая заставляет вспомнить одного из величайших полководцев мировой истории Велизария. Который ровно таким же путём по заброшенному водопроводу 11 км провёл войска в осаждённый Рим и взял его после многомесячной осады. Тому человеку, который спланировал эту операцию, и тем ребятам, которые её осуществили, Россия очень многим обязана.

И этот безусловный успех, даже на уровне не героизма бойцов, а планирования, заставил меня в очередной раз прийти к выводу, что российский солдат, если ему не мешать, способен творить чудеса. Что русские военачальники, если им не мешать, способны эти чудеса придумывать и делать возможными», – сказал Вершинин.

Публицист Максим Калашников согласился с собеседником, однако с небольшим замечанием.

«А чтобы не лазать по трубам, как солдаты Велизария, нужно завоёвывать господство в воздухе хотя бы локальное, изолировать противника и наступать. Потому что операция была на грани фола. …Если было бы господство в воздухе нормально реализовано, не пришлось бы этим заниматься», – добавил ложку дёгтя Калашников.

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