«Наши потери выходят за рамки здравого смысла» – украинский политолог

Украина несёт ужасающие потери, но аппарат Зеленского всё равно рассказывает о скорой победе над «разваливающейся» Россией.

Об этом в эфире видеоблога Александра Шелеста заявил политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С 22 года мы слышим, что у России нет сил, что в России нет ракет, они все уже закончились, все самолеты уже закончились. Вообще ничего не осталось и скоро Россия рухнет, потому что у них денег нет, у них некому воевать и так далее. То есть все это мы слышим постоянно на протяжении последних трех лет. И знаете, есть много людей, которые в это верят. Действительно верят в это, говорят, что да, сейчас вот Путин умрет, Россия распадется и, соответственно, мы победим», – сказал Бондаренко.

«Это мы слышим давно, но есть реалии, которые говорят о том, что Украина несёт очень серьёзные потери. Украине не хватает живой силы. Украине не хватает и техники. И что потери, которые сейчас несёт Украина, они попросту выходят за рамки, любые рамки здравого смысла.

И что война становится все более и более непопулярной в обществе, в народе. И народ, в принципе, свое отношение к войне высказывает достаточно активно, все более и более активно. И пока популярность войны и желание воевать до последнего украинца существует только в некоторых отчетах некоторых социологов, которые готовятся специально для президента.

Но и говорить о том, что все уже, фронт рухнул, всё пропало, что сейчас украинские войска начнут бежать, оставляя территорию – знаете, мы тоже это слышали уже с российской стороны. То есть там тоже есть определенные мифы. Но мы видим ужасную войну», – добавил политолог.