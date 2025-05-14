Наше общество потребления не способно воевать – Стюарт

Украинский кризис показал, что США утратили военное лидерство в мире.

Об этом исполнительный вице-президент по стратегии и политике Национальной оборонно-промышленной ассоциации Джен Стюарт заявила в Центре стратегических и международных исследований (CSIS), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы задумались о пересмотре годового отчета примерно в то время, когда украинский кризис достиг крайней точки. Тогда в сообществе национальной безопасности стало понятно: если оборонная промышленность не сможет предоставить политикам варианты реагирования, которые им нужны, то США не смогут лидировать в тех областях, в которых они хотели бы лидировать», – сказала Стюарт.

Она считает, что виной всему сформировавшееся общество потребления.