Наша страна оказалась заложницей обезумевшего Зеленского – украинский политолог

Вадим Москаленко.  
04.03.2025 21:26
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, США, Украина


Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский совсем обезумел, и рассчитывать на восстановление его отношений с Вашингтоном не приходится.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский совсем обезумел, и рассчитывать на восстановление его отношений...

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«Сейчас между Зеленским и Трампом существует уже не трещина, а тектонический разлом, и вряд ли его удастся каким-то образом ликвидировать. Да, конечно, представители европейских стран, те же Макрон, Стармер и прочие, будут пытаться убедить Трампа помириться с Зеленским.

Зеленский дальше продолжает говорить о том, что он не будет извиняться, он не чувствует себя виновным. И в этой всей ситуации, понятное дело, что есть ещё и окружение Трампа, которое намного более весомо… мнение того же Маска, Венса и прочих, которые говорят, что необходимо показать Украине, кто хозяин, и показать ей её место, особенно Зеленскому», – сказал Бондаренко.

Политолог пожаловался, что утративший легитимность Владимир Зеленский совсем обезумел.

«Как говорят сейчас люди, которые знают хорошо ситуацию внутри украинской политики, Зеленский сегодня не слушает никого. Зеленский сегодня истеричен, капризен. Он понимает только свою правоту. Он не слышит даже Ермака. И в этом отношении его эгоцентризм стал сегодня тем элементом, который сделал Украину заложницей ситуации», – подытожил он.

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