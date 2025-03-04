Наша страна оказалась заложницей обезумевшего Зеленского – украинский политолог

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Утративший легитимность украинский президент Владимир Зеленский совсем обезумел, и рассчитывать на восстановление его отношений с Вашингтоном не приходится.

Об этом в эфире видеоблога «UkrLife» заявил эмигрировавший из Украины политолог Константин Бондаренко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Сейчас между Зеленским и Трампом существует уже не трещина, а тектонический разлом, и вряд ли его удастся каким-то образом ликвидировать. Да, конечно, представители европейских стран, те же Макрон, Стармер и прочие, будут пытаться убедить Трампа помириться с Зеленским. Зеленский дальше продолжает говорить о том, что он не будет извиняться, он не чувствует себя виновным. И в этой всей ситуации, понятное дело, что есть ещё и окружение Трампа, которое намного более весомо… мнение того же Маска, Венса и прочих, которые говорят, что необходимо показать Украине, кто хозяин, и показать ей её место, особенно Зеленскому», – сказал Бондаренко.

Политолог пожаловался, что утративший легитимность Владимир Зеленский совсем обезумел.