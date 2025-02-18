Наша песня хороша: европейцы плачут, колются, но продолжают искать деньги на войну для Зеленского
Как пишет польское издание Money.pl со ссылкой на документ, имеющийся в распоряжении польского агентства PAP, сегодня, 18 февраля, евродипломаты начнут обсуждение очередной инициативы по созданию нового фонда военной помощи Украине, который будет финансироваться за счет добровольных взносов стран-членов Евросоюза.
Утверждается, что главной целью является «удовлетворение самых насущных оборонных потребностей Украины», таких как крупнокалиберные артиллерийские боеприпасы, системы противовоздушной обороны и ракеты большой дальности, восстановление бригад ВСУ и поддержка украинской военной промышленности.
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Как следует из опубличенного поляками документа, финансирование фонда будет осуществляться за счет добровольных взносов государств-членов ЕС, пропорциональных их национальному доходу, а также прибыли от замороженных российских активов, что поможет снизить финансовую нагрузку на страны ЕС.
Тем самым европейские страны смогут сами решать, каким образом они будут оказывать поддержку – в форме поставок оружия Украине или посредством взносов в общий фонд, пишет издание.
Новая инициатива «предусматривает гибкий подход к расходованию средств, который направлен на уважение статуса некоторых стран ЕС, например, тех, которые сохраняют нейтралитет в военных вопросах», добавляет польский сайт.
Евродипломаты уверяют, что новый фонд не заменит уэе существующий «Европейский фонд мира» (EPF), средства которого на военную поддержку Украины уже несколько месяцев блокирует Венгрия.
Впрочем, и тут не обошлось без проблем, Для того чтобы новый механизм стал общеевропейским, его должны утвердить все страны ЕС, включая ту же Венгрию и соседнюю Словакию.
«Однако, чтобы избежать повторной тупиковой ситуации, участие в инициативе может быть добровольным», – добавляет Money.pl.
По оценкам евроэкспертов, прибыль от замороженных российских активов в ЕС в текущем годуможет составить до 900 млн евро. Объемы предполагаемой поддержки Украины в документе не указываются.
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