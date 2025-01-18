«Наша оборона посыпалась. Русские зашли в Покровск»: паника в украинских пабликах
Ситуация вокруг временно оккупированного Красноармейска (Покровска) становится все хуже для обороняющих город подразделений киевского режима.
Вчера вечером в украинских источниках резонансным стал пост депутата Верховной рады Марьяны Безуглой, известной критикой украинского командования.
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В этот раз она не изменила себе, осыпав порцией ругани действия минобороны Украины, а напоследок добавила:
«А между тем русские вошли в Покровск. И на фронте нет НИКАКОГО боевого менеджера, способного стабилизировать катастрофу».
Вскоре последовали опровержения, которые, впрочем, ясности не внесли.
«Окраины – это еще не Покровск, киса, но штурмовые группы по 2-4 человека пробуют забегать», – написал украинский военный, ведущий паблик по ником «Бахмутский демон».
С похожим «опровержением» выступил и регулярно цитируемый украинскими СМИ офицер ВСУ с позывным «Алекс», по словам которого, «пацаны опровергают информацию» о заходе регулярных войск ВС РФ в город.
«Максимум что было – лазили ДРГ, но это уже как месяц они пытаются залетать», – добавил он.
Безуглая, тем не менее, продолжала и далее настаивать на своем.
«Мне еще будут говорить, да нет, да нет. Покровск – это большая городская агломерация, посмотрите карту DeepState и все поймете…
Так же, как сообщали по Бахмуту: до города еще далеко! Между тем русские захватывали Бахмутскую городскую агломерацию квартал за кварталом, между которыми не было ни полей, ни посадок. Это было начало конца Бахмута…», – вспоминает депутат.
Позднее проснулись в группировке ВСУ «Хортица», ответственной за это направление.
«Некоторыми медиа и в социальных сетях распространяется информация о присутствии противника в Покровске. Такая информация не соответствует действительности», – заявили в «Хортице».
Утверждается, что «ожесточенные бои продолжаются на подступах к агломерации».
Наиболее тяжелая ситуация для оккупантов складывается на его правом (для нас левом) фланге. Боец ВС У «Мучной» указывает, что ВС РФ вошли в населенные пункты Котлино и Удачное и заняли часть жилой застройки.
«Добавляются дополнительные силы, потому что обороной здесь не пахнет, она здесь посыпалась», – сокрушается он.
Признает удручающее положение дел здесь и украинский военкор-русофоб Богдан Мирошников.
«Наш правый фланг Покровска продолжает сыпаться, и конца этому не видно. Очевидно, что эксперименты с выставлением миллиардов приданых подразделений и разбрасывание вновь бригад на разные участки направления не работает. Ну почему левый фланг более или менее устойчив до сих пор, несмотря на потерю Воздвиженки и близлежащей территории? Там ничего не посыпалось.
А на правом фланге назревают проблемы оперативно-тактического характера. Покровск с Мирноградом еще далеко не обречены. Не нужно делать так, чтобы они были обречены. А сейчас все к этому идет», – опасается Мирошников.
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