Наша дружба с США более опасна, чем с Россией, – депутат бундестага
Германии нужно больше опасаться «дружбы» с США, чем с Россией, потому что принуждение со стороны Штатов ввести санкции и закупать американский газ и нефть больнее бьют по самой ФРГ.
Об этом, выступая с трибуны Бундестага, заявил депутат от «Альтернативы для Германии» Штефан Кейтер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Санкции против России наносят больший ущерб экономике Германии, чем российской. Поставки газа из России – теперь продают индийский газ из России, и заставляют половину земного шара перекачивать сжиженный природный газ.
Предполагаемые наблюдения беспилотников над Германией – это то, что нас беспокоит. Вы должны гораздо больше бояться наших хороших контактов с США, чем наших контактов с Россией», – заявил Кейтер.
