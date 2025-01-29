«Наша дилемма проста: поражение или уничтожение» – украинский политтехнолог

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Ни у кого на Украине пока нет виденья, как закончить войну, и что делать потом, поскольку любой исход – роковой.

Об этом на канале «Politeka» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он раскритиковал недавнее заявление экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который рассыпался историческими аналогиями и призывал «весь демократический мир объединить усилия для победы над диктатором, людоедом и не бояться красных линий Путина».

«Что там, кстати, насчёт «[нового] пороха»? Изобрели «порох»? У Залужного поменялся спич-райтер, и определённые нестыковки. Знаете, легко рассуждать, находясь в Лондоне… Не легче тем сотням тысяч, которые погибли в этой войне, от того, что в хлам разрушена экономика, и очень смутные перспективы и шансы на восстановление, кто за это будет платить в этих условиях? Ну, а рассуждать, что – да, Гитлер совершил стратегическую ошибку, не понимая фактора пространства, в котором растворилась германская армия. Но, увы, ресурсов у Путина больше… Если Залужный мечтает о политической карьере, он должен демонстрировать какое-то нешаблонное виденье. Это знает любой школьник, может рассказать про ошибки Наполеона, Гитлера. От этого не легче», – сказал Золотарёв.