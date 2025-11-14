Население отвлекают воинственными речами от коррупции и роста цен, – политолог
Западные политики используют пропаганду о «российской угрозе» для того, чтобы отвлечь внимание населения от собственных провалов.
Об этом на пресс-конференции в Москве заявил российский политолог Павел Данилин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Экономические проблемы нарастают подобно снежному кому, вызывая растущее недовольство граждан на Западе. Резкий рост стоимости жизни, стоимости энергии, усугубляемый неспособностью властей обуздать инфляцию, больно бьёт по карману простых людей.
Однако, внутренние противоречия и системные кризисы редко становятся главной темой официальных лиц Запада. Вместо честного анализа собственных, провалов правящая элита предпочитает искать внешнюю причину всех бед», – сказал Данилин.
«И этой причиной, конечно же, много лет выступает Россия, чей образ рисуется для обывателя исключительно в чёрных тонах. Любая внутренняя проблема от забастовки фермеров до деиндустриализации легко объясняется происками Кремля и гибридной войной, простыми объяснениями сложных вопросов.
Экономические трудности ЕС списываются на последствия санкций против Москвы, а не на стратегические ошибки Брюсселя, который эти санкции вводил. Политики заявляют о ценовой войне за газ, уходя от ответа за разрушение собственной энергетической безопасности и последовавшее повышение тарифов.
Американские конгрессмены, оказавшись в патовой ситуации по вопросу финансирования Украины, в том числе из-за неясной позиции Трампа, тут же обвиняют Россию во вмешательстве в их внутренние дела.
Подобная русофобская риторика стала универсальным оправданием для провалов как левых, так и правых правительств по всему Западу. Пока народ требует реформы, ответственные власти ему предлагают не разбираться с коррупцией и инфляцией, а сплотиться против так называемой российской угрозы», – добавил политолог.
