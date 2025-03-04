Нас ждут большие неприятности: план Макрона и Стармера по Украине придумали инопланетяне – чикагский профессор
Сложно придумать что-то неосуществимее «мирного плана» для Украины от президента Франции Эмманюэля Макрона и премьер-министра Великобритании Кира Стармера.
Об этом на канале «CRUX» заявил американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Если вы посмотрите на «мирный план», который разработали британцы и французы, который они обнародовали вчера, это несерьёзное предложение. Задаёшься вопросом – на какой планете живут эти люди? Там встроен двухэтапный набор утверждений. Первый – перемирие на месяц, а затем британцы и французы, и их коалиция добровольцев введут миротворцев на территорию Украины.
Русские недвусмысленно дали понять, что, во-первых, прекращения огне не будет, а во-вторых, они недвусмысленно дали понять, что не собираются пускать британские и французские войска на Украину.
Они могут войти, но русские будут нацелены на них. Так с чего же Стармер и Макрон считают, что у плана есть хоть шанс сработать? Кроме того, американцы не дадут никаких гарантий, потому что Трамп и Вэнс понимают, что невозможно придумать что-то более неосуществимое, чем этот план», – сказал Миршаймер.
Кроме того, он добавил, что и в самой Европе нет единства на этот счёт.
«Итальянцы ясно дали понять французам, что они не могут направить итальянские войска на Украину. И итальянцы, и немцы не проявили особого энтузиазма по поводу «мирного плана» Великобритании и Франции.
Так что, я не думаю, что в Европе существует большое единство. И по мере того, как отношения с американцами продолжают выходить из-под контроля, мы увидим, как начнут проявлять себя скрытые в Европе центробежные силы.
Впереди нас ждут большие неприятности. Идея о том, что объединённая Европа придёт на помощь украинцам сейчас, когда американцы отстраняются, не осуществится», – подчеркнул политолог.
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