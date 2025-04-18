Нас ждёт военное поражение от Китая – американский дипломат
США проиграют войну Китаю так же, как они проиграли России не Украине.
Об этом экс-помощник министра обороны США, бывший посол США в Саудовской Аравии Чес Фримен заявил в интервью Институту Шиллера, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается внешней политики, очевидно, что мы движемся к крупному военному противостоянию с Китаем. Мы уже вступили в экономическую войну с Китаем. Я думаю, что расчеты здесь неверны. Я считаю, что мы проиграем эту войну, как проиграли войну на Украине с РФ», – сказал Фримен.
Он считает, что США не выдерживают конкуренции с Китаем.
«Мы не конкурентоспособны по многим причинам. Китай лидирует в 57 областях технологий. Так что мы наблюдаем за страной, которая поднялась с колен и добилась больших успехов», – отметил Фримен.
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